Non si è fermato all’alt della polizia Locale di Città di Castello in via Morandi ed è fuggito in auto verso il centro cittadino. Alla fine è stato fermato e denunciato. Il fatto è accaduto lo scorso weekend, nella notte fra venerdì e sabato.

Immediato è partito l’inseguimento che, fra alta velocità dell’uomo in fuga e manovre pericolose, si è protratto per circa due chilometri. Una volta intercettato, il soggetto è sceso dal veicolo ed ha anche tentato la fuga a piedi. Tutto inutile: bloccato, è stato sottoposto ad alcol test facendo emergere un tasso di 2,65 g/l, ovvero superiore di oltre cinque volte il massimo di legge.

L’uomo, 50enne di Città di Castello, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per non essersi fermato all’alt e per la velocità sostenuta in centro abitato, oltre alle sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e del sequestro amministrativo del veicolo.