Città di Castello, trovato maxi porcino

Tre porcini con gambi attaccati allo stesso ceppo per un peso complessivo superiore al chilo e 350 grammi. Ad imbattersi nel particolare esemplare è stato un cercatore di funghi nella zona di Città di Castello, appassionato per le passeggiate in mezzo ai boschi. Dopo il comprensibile attimo di stupore al fortunato cercatore non è rimasto altro che immortalarlo con qualche foto, quindi il passaggio in cucina per poterlo gustare con i propri familiari. Il tutto – secondo gli esperti – è dovuto ad un ottobre non freddo umido al tempo stesso, che ha fatto sì che la stagione dei funghi si prolungasse.

