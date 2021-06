Sarà venuta in vacanza in Umbria la ‘Dea bendata’, visto che registriamo ancora una vincita al Gratta e vinci; la terza nel giro di pochi giorni. Stavolta si ferma a Città di Castello, dove un avventore si aggiudica 50mila euro in un bar di Riosecco. Al Corriere dell’Umbria (da cui è tratta la foto) i titolari hanno raccontato che l’esercizio è stato rilevato da pochi mesi.

