Nuova soddisfazione per l’Ac4 Racing Team del ternano Alessandro Catallo, di scena nel Civ junior. Nel weekend, sul circuito di Ortona, trionfo per il giovanissimo pilota Daniel Putortì: per lui trionfo nella prima gara domenicale dopo che, il giorno precedente, aveva ottenuto la seconda piazza nella sfida sprint. Un posizionamento che gli consente di mantenere il primo posto in graduatoria.