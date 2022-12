Civicix ‘puntano’ su Terni con il nuovo coordinatore Andreani

Civicix, il movimento civico umbro guidato dal consigliere regionale Andrea Fora, compie passi avanti anche a Terni. È stato infatti nominato il nuovo coordinatore comunale di Terni nella persona dell’architetto Francesco Andreani, ex assessore comunale. «Il progetto politico civico si rafforza – è la nota di Civicix – e punta alla costituzione un’ampia alleanza civica e degli innovatori aperta a tutte le forze riformiste e a quanti vogliano ridare a Terni la centralità che merita. Ciò nel concetto di ‘città grande’ che mette a valore tutto il territorio dell’area vasta ternana e rappresenta il punto centrale per la programmazione dello sviluppo». Al fianco di Civicix, a Terni, c’è ‘Cittadini Liberi’ presieduta da Marco Sciarrini, «con la quale Civicix ha stipulato già da diverso tempo un patto federativo». «Francesco Andreani – afferma Andrea Fora – è la persona più idonea per guidare Civicix in questa fase politica densa di grandi e nuove opportunità per Terni. Lo ringrazio per la sua disponibilità a mettersi in gioco in questa sfida che sono certo vedrà i civici e gli innovatori di Terni guidare la comunità locale ad un nuovo governo per la città». «Il mio impegno per Terni non mancherà – afferma Andreani -. Dai primi positivi e incoraggianti riscontri di questi giorni, nei quali ho ascoltato e dialogato con rappresentanti di diversi mondi della società ternana, esce rafforzata la convinzione che è possibile superare le molte divisioni e riunire idee e persone su un progetto di futuro e sviluppo della città, su una visione di città rilevante e connessa al territorio nazionale, che sappia pensare alla Terni dei prossimi 20 anni, al suo futuro culturale e produttivo, e metta insieme la dimensione della ‘città grande’ nel territorio alla buona amministrazione quotidiana».

