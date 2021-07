Padel a Terni, CLT: Bevilacqua e Del Gaiso sul tetto d’Italia

Successo rilevante per il Circolo Lavoratori Terni in ambito nazionale. Il duo composto da Noemi Bevilacqua e Federica Del Gaiso sono campionesse italiane Fitpra di padel: provengono dalla scuola agonistica e per loro è in corso una stagione esaltante.

Il trionfo milanese

Noemi e Federica hanno conquistato cinque successi su sei nei tornei di qualificazione tra febbraio e aprile, quindi il trionfo nella finale nazionale di Paderno Dugnano (Milano) al cospetto di coppie daa tutta Italia: per loro affermazione in semifinale sulle Marche e, nell’atto decisivo, secco 6-3 6-2 sulla favorita Lazio. «Una vittoria bellissima – commenta il CLT – con grande soddisfazione per coach Carlo Coluccini che formandola aveva intuito le potenzialità della coppia pur composta da due giocatrici con caratteristiche completamente diverse l’una dall’altra. Un successo che non è isolato perché durante l’attesa di Milano, Federica e Noemi hanno trovato il tempo di vincere, con l’aggiunta di Pamela Petagna, la Coppa Italia Fitpra fase regionale qualificandosi anche qui per la finale nazionale. Un grande risultato che danno soddisfazione a tutto il CLT, presidente Giovanni Scordo in testa, e fanno da punto di riferimento per tutto il movimento umbro». Gioia anche per il maestro Fabio Moscatelli, direttore tecnico del tennis e padel del Circolo: è lui che ha voluto sviluppare la scuola addestramento per i ragazzi.