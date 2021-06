Cocaina e pistola detenuta illegalmente in casa: arrestato

Il controllo dei carabinieri della stazione di Nocera Umbra ha consentito di scoprire 1,3 grammi di cocaina, 6,5 di hashish e 650 euro in contanti. Non solo. In casa aveva altra droga, soldi e anche una pistola detenuta illegalmente: per questi motivi un 45enne del posto è stato arrestato in flagranza di reato nel pomeriggio di mercoledì.

Il controllo

L’uomo è stato fermato a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Ad insospettire i militari in particolar modo la somma in contanti trovata, considerando che si trattava di una persona disoccupata. Nel domicilio i carabinieri hanno scoperto ulteriori 110 grammi di cocaina e 80 di marijuana, materiale per taglio/confezionamento e 4.900 euro in banconote. In più nell’auto il 45enne aveva le chiavi di un cancello automatico di un’altra abitazione in territorio marchigiano: nuova perquisizione e sequestro complessivo di 185 grammi di cocaina, 150 di hashish e 115 di marijuana.

La pistola

Infine l’uomo deteneva illegalmente una pistola browning calibro 9 con 45 colpi. Per lui è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e detenzione illegale di arma comune da sparo. Si trova ora nel carcere di Capanne a Perugia.