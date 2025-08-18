Nonostante il meteo poco clemente, anche quest’anno gli abitanti della piccola frazione di Colleolivo (Ferentillo) si sono ritrovati nel bel borgo della Valnerina per la solita voglia di stare insieme. «Stare insieme – dicono – significa amore, ammirazione, condivisione, ricordi da rivivere nel proprio cuore, usi, consuetudini». Tutto per la ‘gioia di vita’ dell’affascinante borgo medievale che è posizionato nel territorio che fu di San Michele Arcangelo. Luogo fatto di eremi, falesie e boschi.

Durante la cena conviviale, sono emersi i ricordi delle persone che hanno fatto la storia di Colleolivo, ben presenti in gran parte dei 110 partecipanti. Presenti anche molti bambini, segno tangibile di un rinnovamento generazionale a cui trasmettere usi e tradizioni del luogo. «Un grande ringraziamento va agli organizzatori del convivio, Francesco e Lara, e in ultimo a Santino che ci ha concesso un suo spazio coperto». Insomma, una bella festa da ricordare e caratterizzata dal pieno spirito di collaborazione fra tutti i paesani: l’appuntamento è per il prossimo anno.

FESTA A COLLEOLIVO – LE FOTO FRA RICORDI E PRESENTE