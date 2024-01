Torna il consueto appuntamento a Collescipoli con la tradizionale ‘Festa di S. Antonio Abate’, giunta quest’anno all’edizione numero 65. Spazio anche al ringraziamento del trattorista con ‘sfilata’ in viala Granati, quindi messa solenne, benedizione degli animali e lato gastronomico con le classiche ciambelle. Il raduno dei trattoristi è previsto dalle 8.30 in via Maestri del Lavoro, la partenza del corteo un’ora più tardi per raggiungere il borgo. A fianco il programma.

