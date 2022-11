Collescipoli: dalla prima campanella insieme sono passati 50 anni di amicizia

Riceviamo e pubblichiamo

Per noi nati nel 1967, dopo aver frequentato insieme le scuole elementari ‘L. Feliciangeli’ e medie ‘Alterocca’ di Collescipoli, ritrovarsi dopo 41 anni è stata un’emozione indescrivibile: tante storie vecchie e nuove da raccontare, tante risate e tante foto, e per finire una torta decorata con la foto della prima elementare, a dir poco meravigliosa. È stato bellissimo, è stato come ritornare bambini per una sera. Ad maiora semper!

Alla cena del 25 novembre erano presenti: Carbone David, Catana Arabella, Colasanti Tiziana, Di Michele Anna Ida, Feliciangeli Carla, Giovannini Cristiano, Giustozzi Sandro, Ladniak Maria Rita, Liurni Nicoletta, Mingioni Moreno, Pellegrini Fabiana, Piantoni Alessandro, Rogari Giuliano, Tempobuono Giovanni, Todisco Ambra.