Collescipoli: prevenzione oncologica in ricordo di Pietro Quintili

Fare informazione e prevenzione sui tumori, illustrare i sintomi precoci più frequenti di una neoplasia e far conoscere ai cittadini la possibilità di effettuare visite precauzionali gratuite. E’ lo scopo dell’iniziativa organizzata dall’associazione ‘Amici di Pietro per Collescipoli’, nata dopo la prematura scomparsa di Pietro Quintili, insieme a Lilt Terni e alla Croce Rossa comitato di Terni. L’appuntamento è sabato 25 maggio alle 16.30 nella sala consiliare del palazzo comunale a Collescipoli. L’incontro sarà presentato da Andrea Scatolini, presidente dell’associazione Amici di Pietro per Collescipoli e vedrà la partecipazione di Luigia Chirico e Marsilio Francucci, rispettivamente presidente e direttore sanitario della Lilt, Giovanni Tebala (chirurgo oncologo), Maria Grazia Proietti (geriatra), Claudio Gradoli (pneumologo) e Roberto Valeriani (presidente della Croce Rossa di Terni). Per i presenti ci sarà anche un aperitivo offerto dalla Pro loco di Collescipoli. «La nostra associazione – affermano Andrea Scatolini e Sara Quintili – nasce dalla perdita di un caro amico e fratello e ha lo scopo di fare qualcosa di significativo per la comunità, contribuendo a diffondere l’idea di dare senza avere un ritorno personale. L’associazione si propone di dare un supporto attivo, anche con la collaborazione con altre associazioni, e di aiutare le persone in difficoltà economica, promuovere la cultura ed il territorio con azioni di salvaguardia, miglioramento delle condizioni ambientali e con attività di tutela e valorizzazione del patrimonio».

