Collescipoli, primo maggio nel segno del recupero del chiostro abbandonato

Primo maggio nel segno del decoro e del recupero, per una decina di volontari – alcuni dei quali appartenenti all’associazione ‘Astrolabio’ – che hanno raggiungo il chiostro di Santa Cecilia, a Collescipoli (Terni), per attuare un radicale intervento di pulizia. I volontari si sono trovati di fronte una situazione particolarlmente precaria, con il chiostro ridotto ad una sorta di magazzino, infestato dalla parietaria, mai più ripulito da qualche anno. Le caditoie intasare hanno oltretutto creato percolazioni sulle volte dello storico edificio ed ora l’obiettivo è quello di risanarlo più profondamente. Per ‘salvare’ quello che è uno dei patrimoni di Collescipoli.

