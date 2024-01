Collescipoli: vandalo contro cartelli e manifesti ‘religiosi’

LE FOTO

A Collescipoli e nelle zone più prossime, come Macchia di Bussone e Vascigliano di Stroncone, c’è un soggetto che da qualche anno a questa parte – almeno tre anni – si ‘diverte’ a vandalizzare con la vernice spray cartelli stradali e manifesti. La segnalazione giunge da alcuni residenti della zona, piuttosto esasperati sia dall’attacco al decoro che la persona in questione perpetra con una certa costanza, solitamente nelle prime settimane dell’anno, ma anche dal fatto che nel mirino ci sono finiti soprattutto cartelli stradali che indicano strutture storiche e religiose del territorio ed anche i manifesti per la popolare festa di Sant’Antonio Abate. Da qui il disappunto e la speranza che il responsabile dei danneggiamenti venga individuato e chiamato a rispondere per quanto compiuto.