Terni, Collescipoli: la 65° ‘Festa di S. Antonio Abate’ tra animali e trattori – Fotogallery

Ritrovo dei trattori di prima mattina in via Maestri del Lavoro, quindi il corteo verso la frazione ternana e finale con messa celebrata da don Albin Kouhon e consueta benedizione degli animali. A Collescipoli è andata in atto la 65° ‘Festa di S. Antonio Abate’. Come di consueto c’è stata una rilevante partecipazione della cittadinanza; per l’amministrazione presenti il vicesindaco Riccardo Corridore e l’assessore Michela Bordoni. Quest’anno, a differenza di quanto avvenne nel 2023, non c’è stato cenno di polemica da parte di don Albin per il mancato passaggio dei mezzi agricoli all’interno del borgo. Nel contempo c’è allerta per i tentati furti segnalati da alcuni cittadini, come ad esempio nel palazzo comunale che ospita anche la polizia Locale. Allo stato tuttavia non risultano denunce. C’è chi da tempo ha richiesto maggior attenzione sul tema.

