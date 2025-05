di Giovanni Cardarello

Ad una settimana dalla bocciatura, di fatto, del progetto di ampliamento della galleria commerciale Collestrada di Perugia, arriva una nota di Eurocommercial Properties Italia, il soggetto economico che propone l’intervento, ed è una nota che non mancherà di sollevare ulteriori polemiche e scontri nel dibattito pubblico. Dibattito che, ricordiamo, ha preso le mosse dalla decisione dell’amministrazione comunale di Perugia, guidata dal sindaco Vittoria Ferdinandi, di respingere il progetto. È passato per i dubbi sollevati dall’opposizione in consiglio comunale per bocca di Nilo Arcudi, si è sviluppato con il botta e risposta tra Confcommercio e Confindustria (su posizioni diametralmente opposte) e si è arricchito, giovedì, con le argomentazioni dei sindacati confederali.

Oggi, venerdì 16 maggio, arrivano le ragioni – e i numeri – del soggetto economico che propone l’ampliamento. Vediamo quali sono. «Eurocommercial – si legge nella nota – ha presentato un progetto di ampliamento del centro commerciale di Collestrada il cui valore pubblico è rappresentato dalle seguenti caratteristiche: consumo di suolo pari a zero con recupero di aree dismesse, rinaturalizzazione a verde per 32 mila mq con interventi di regimazione idraulica e la realizzazione di una vasca di laminazione, riduzione di emissioni CO2 pari a 280 tonnellate/anno, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili superiore a 900 Kwh/anno».

Ma non solo. Eurocommercial spiega che «in termini di viabilità, la proposta progettuale che ha ricevuto parere favorevole da Regione Umbria, Anas e RFI, è stata sviluppata con gli stessi criteri con cui il Comune di Perugia ha elaborato il Piano del commercio e il Pums, in coerenza con le indicazioni del Prg». Spiegando poi che gli interventi previsti, «completamente finanziati dalla società e stimati in circa 12 milioni di euro, riguardano sia la viabilità principale (allargamento delle corsie, modifica delle rampe relative agli svincoli di Collestrada, raddoppio del sottopasso) sia quella locale (collegamenti ciclo-pedonali e velostazione, miglioramento sostanziale dell’area circostante la Libreria Grande)».

La nota della sezione italiana del gruppo Eurocommercial Properties, una società di investimenti immobiliari quotata su Euronext che possiede e gestisce 24 centri commerciali in Belgio, Francia, Italia e Svezia, si sofferma anche sulle analisi modellistiche presentate. Analisi secondo le quali «le modifiche previste migliorano l’offerta di trasporto, superando le cosiddette ‘aree sature’, incrementando la velocità media e rendendo la rete stradale più sicura grazie alla riduzione dei punti di conflitto».

I proponenti concentrano inoltre, l’attenzione «sulla realizzazione della fermata ferroviaria il cui progetto è stato sottoscritto da Regione, Eurocommercial e RFI, che all’uopo ha programmato propri investimenti anche grazie alla messa a disposizione gratuita di un parcheggio di interscambio per 850 posti auto circa». La nota si conclude con i tempi e gli atti cardine dell’iter burocratico, che si è sviluppato nell’arco di oltre un anno che contiene «un chiaro interesse pubblico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità, accessibilità e valorizzazione del territorio». E due atti fondamentali. La delibera di giunta 323 del 26 luglio 2023 contenente ‘l’assenso alla variante che viene preventivamente accettata dalla giunta dando mandato agli uffici di procedere alla variazione dello strumento urbanistico’, e la formale comunicazione di benestare, di marzo 2024, da parte del Rup e dell’assessore all’urbanistica.

Eurocommercial Properties Italia ricorda infine che l’ampliamento di Collestrada è in grado di creare «600 posti di lavoro stabili e un indotto di cantiere di circa 250 occupati, oltre alle ricadute sulle imprese locali di un investimento stimato in 125 milioni di euro». Ma è sulla parte politica che la nota pone un tema delicato. «È fondamentale – si legge nel testo – perseguire un dialogo trasparente e costruttivo con le istituzioni», declinando il concetto «che non si tratta di porre ultimatum, ma di rivendicare con rispetto il diritto a ricevere una risposta, dopo i diversi mesi durante i quali il dossier ‘Collestrada’ è sul tavolo dell’attuale giunta». La palla adesso torna nel campo dell’amministrazione comunale di Perugia e la sensazione è che la partita sia ancora tutta da giocare.

