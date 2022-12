Coltelli, mannaia, ascia: di tutto nell’auto. Denunciato

Denunce a raffica da parte dei carabinieri della Compagnia di Orvieto nell’ambito dei controlli ad ampio raggio messi in atto negli ultimi giorni, volti anche a prevenire i reati predatori. Oltre a quattro cittadini stranieri trovati con un grosso cacciavite nell’auto e un cittadino italiano che, evidentemente ‘alterato’, ha rifiutato l’alcol test, le denunce sono scattate per un altro uomo di nazionalità straniera. Nella sua auto aveva due coltelli da punta e da taglio, un’ascia, un martello, una mannaia, due coltelli multiuso e un affilalame. L’uomo è risultato proprietario anche di un fucile regolarmente detenuto, per il quale verrà informata l’autorità amministrativa per le valutazioni di competenza.

