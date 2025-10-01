Un 40enne di Terni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri forestali del Nucleo di Ferentillo per coltivazione illegale e detenzione di droga a fini di spaccio.

L’indagine parte dalla scoperta di alcune piante di marijuana in una radura all’interno di un bosco della zona di Montefranco (Terni). A seguito dei servizi messi in campo dai militari forestali, è stato possibile risalire – riferisce una nota – al responsabile della coltivazione illegale, il 40enne appunto.

«La piantagione – spiegano i carabinieri – era molto curata: infatti le piante erano sistemate in vasi, collegate ad un sistema di irrigazione e dotate tutte di fertilizzante, segni evidenti che il coltivatore non fosse nuovo a questa attività». Monitoraggio della zona e analisi delle informazioni presenti nelle banche dati hanno fatto convergere i sospetti dei militari sul 40enne ternano, con precedenti specifici e che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di marijuana già essiccata e pronta per essere spacciata.

