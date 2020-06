Come un’opera d’arte… il saluto dei liceali prima della maturità

«Hanno fatto tutto da soli», raccontano i professori quando chiediamo informazioni su quelle 31 foto ‘artistiche’ (è proprio il caso di dirlo) caricate sui social. Vi sono immortalati i 31 ragazzi della 5a F del Liceo Linguistico ‘Italo Calvino’ di Città della Pieve che, per congedarsi, nell’ultimo giorno di scuola, prima di prepararsi per l’esame finale, hanno scelto un modo originale e simpatico: si sono fatti fotografare in pose e costumi che ricordano altrettante opere d’arte. Sono 31 performance artistiche, una più bella dell’altra.

IL PRECEDENTE A FOLIGNO

Una cosa simile era stata fatta da un gruppo social di Foligno, un paio di mesi fa, per tenere alto l’umore in quarantena. Nel caso di Città della Pieve, invece, si tratta di soli ragazzi.