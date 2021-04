Terni, 70° compleanno per le Pelletterie Shu: «Grazie alla città»

«Un ringraziamento a tutti i nostri fedeli clienti che hanno permesso tutto ciò e un abbraccio virtuale a tutti voi ma in special modo alla città di Terni che ci ha accolto sempre con grande affetto». In un periodo di massima difficoltà per il Covid-19 c’è chi ha raggiunto un traguardo importante, il 70° anniversario dalla nascita: sono le Pelletterie Shu di via Garibaldi, attive dal 1951. «Un numero che ci inorgoglisce soprattutto in questo periodo e che ci fa riflettere sui tanti sacrifici che mio nonno e mio padre hanno fatto e che noi due fratelli stiamo facendo per rimanere aperti», spiega la famiglia Shu. «Non vogliamo parlare né di politica, né di Covid e vaccini, ma di come una persona (nostro nonno) abbia avuto l’idea di aprire un’attività a Terni e che ci abbia talmente creduto da mettere le radici su questo bellissimo territorio».

Il segnale



«Mio padre e noi abbiamo – il pensiero della famiglia Shu – solo continuato il percorso da lui voluto e ne siamo fieri. In questo mondo di aperture e chiusure di attività giungere a questo obiettivo ti fa pensare e ti convince che essere ancora aperti dopo tutti questi anni è un segnale che nella tua vita hai preso decisioni che ti hanno permesso di arrivarci e non è poco. La nostra speranza è che il ricordo della nostra famiglia e della nostra attività nel tessuto sociale economico cittadino sia percepito come qualcosa di bello da raccontare e da vivere per ancora diversi anni, sempre se Dio lo vorrà».