Commercio a Terni, apre Max Mara. In centro continua il ‘turnover’

Riapre a Terni, dopo diversi anni di assenza, un negozio monomarca Max Mara. Sarà a largo Villa Glori, all’angolo con via I Maggio: le insegne sono già montate e gli operai sono al lavoro per allestire gli interni del locale, che dovrebbe essere inaugurato i primi giorni di ottobre. Il negozio sarà in particolare dedicato alla linea Weekend della casa di moda di Reggio Emilia, una collezione più sportiva rispetto a quella tradizionale. Per Terni si tratta di un ritorno dello storico monomarca, visto che fino a qualche anno fa Max Mara si trovava a pochissimi passi, in via I Maggio.

Settore in ‘movimento’

Qualche tentativo di ripresa del commercio cittadino – anche in termini di qualità – dunque c’è, con diverse nuove aperture che, sempre nel settore dell’abbigliamento, si sono registrate nelle ultime settimane soprattutto nella zona compresa tra corso Tacito, via del Tribunale e corso Vecchio. Rimangono però ancora molti i locali vuoti, così come proseguono gli spostamenti da un locale all’altro della città di altri marchi o negozi a gestione più ‘familiare’ che comunque sono intenzionati a proseguire la loro ‘avventura’ nel mondo del commercio cittadino. Scelte spesso dettate dalla necessità di metrature più adeguate alle proprie esigenze, da strategie commerciali, ma anche da un’attenzione verso affitti più convenienti.

Effetto domino

Rimanendo su largo Villa Glori, oltre alla prossima apertura di Max Mara sono stati recentemente occupati da un negozio di abbigliamento anche i grandi locali al piano terra di palazzo Chitarrini, all’angolo con corso Tacito. Sempre nello stesso slargo rimangono però un paio i negozi al momento sfitti. A breve se ne aggiungerà un altro, visto che – nell’incessante turnover – la profumeria Curti si sposterà nei locali di via Goldoni già occupati da Betti Oliva, altro storico negozio di abbigliamento ternano che dallo scorso anno ha cambiato indirizzo. Di recente il trasloco, da un punto all’altro del corso principale, è toccato anche alle catene Miriade, Yamamay e Kasanova.