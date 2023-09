Commercio a Terni: da Roma si punta su via Goldoni. Novità anche in periferia

di S.F.

Commercio a Terni, un bel po’ di aperture depositate negli ultimi giorni allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune di Terni. Sia in periferia che in centro: in quest’ultimo caso si registra un ritorno in città dopo la cessazione dell’autunno 2022.

Da Roma si punta in via Goldoni

Il 12 settembre è apparsa l’istanza per i locali dell’ex Champion in via Goldoni, ai civici 20 e 22, di recente utlizzati anche durante la campagna elettorale. Motivo? In arrivo c’è l’apertura di Keepman con investimento di una società romana. Si tratta di un ritorno considerando che, fino all’ottobre del 2022, l’esercizio commerciale era presente lungo corso Tacito. Ora la nuova ‘vita’ a pochi metri di distanza.

Ulteriori novità

Depositata documentazione anche per aperture in periferia. Esempio? In via Narni 136 c’è il debutto di un gommista/autoriparazioni, mentre al civico 205 di via Gabelletta – media struttura M1 – è in arrivo un’attività legata alla casa con gestione italo/cinese. Tornando al centro ci sono infine da registrare le istanze per aprire un acconciatore/estetista in viale Curio Dentato 82, una ferramenta in viale della Stazione 50 ed un’attività non legata al settore alimentare al civico 99 di corso Tacito. C’è ancora chi ha voglia di investire. Per quel che concerne le cessazioni sono due quelle recenti: una all’altezza dell’incrocio tra via Castello e via di Porta San Giovanni e una in via del Daino.