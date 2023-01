Terni, in corso Tacito arriva la tedesca Fielmann

di S.F.

Ce la farà a ‘resistere’ a lungo in corso Tacito? Lo vedremo. Fatto sta che nell’ambito del costante turnover commerciale – le saracinesche abbassate restano molte – che caratterizza il centro di Terni, è in arrivo una novità nella principale area cittadina: comunicazione di fine lavori depositata il 9 gennaio, dichiarazione per l’agibilità quattro giorni dopo ed il gruppo tedesco per il retail ottico Fielmann pronto al debutto ai civici 21-23, dove lo scorso 21 ottobre (si parla sempre di Suape) fu presentata la cessazione legata all’ultima attività. Niente abbigliamento dunque, come accaduto nel recente passato in questi locali con Tally Weijl e Keepman, ma investimento su un altro settore. Si tratta di un’azienda quotata in borsa e leader nel proprio Paese, presente anche in territorio italiano dal 2015.