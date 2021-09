Comparto difesa: «Eccellenza in Umbria ma ci sono ancora delle mancanze»

Condividi questo articolo su

















«Il comparto difesa in Umbria ha tante eccellenze che di fatto al cittadino sfuggono, tutte realtà che sono fatte da artigianato puro, ma che dovrebbero essere più conosciute. C’è mancanza di personale, problema sul quale dobbiamo lavorare, abbiamo iniziato lo scorso anno con la legge di bilancio, ma c’è bisogno di aumentare i numeri». Il sottosegretario di Stato al ministero della Difesa Stefania Pucciarelli martedì è stata in Umbria dove ha fatto visita allo Stabilimento militare del munizionamento terrestre di Spoleto e al Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni. «Nella giornata in Umbria ho raccolto le istante che mi sono state presentate, le farò mie e ne discuterò con il ministro per vedere di riuscire a trovare qualche soluzione. Siamo difronte, sicuramente, ad una difficoltà, dobbiamo fare in modo di non arrivare ad un punto di non ritorno perché in ballo ci sono professionalità che, dal mio punto di vista, sono essenziali per il sistema Paese».