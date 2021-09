Comunali 2021: ad Amelia sfida a tre per la poltrona di sindaco

Ai nastri di partenza anche ad Amelia la campagna elettorale in vista delle amministrative di ottobre: come da previsioni saranno tre i candidati a sindaco, uno per il centrodestra e due per il centrosinistra. La prima cittadina uscente Laura Pernazza, sostenuta da tutta la coalizione, potrebbe essere favorita nel suo tentativo di bis dalla spaccatura nella coalizione opposta, che ha tenuto ‘viva’ l’estate amerina. Pompeo Petrarca sarà così il candidato sostenuto ufficialmente dalle segreterie provinciale e regionale del Pd, insieme a M5s. Piero Bernardini, ancora segretario comunale dem, non ha fatto il passo indietro e dunque si candiderà anche lui con il sostegno, tra gli altri, di Italia Viva e Azione.

Laura Pernazza (Per Amelia) – Candidati: Tommaso Agabiti, Matteo Chieruzzi, Federico Fadda, Giovanni Gatti detto Gianni, Tamara Grilli, Monica Monzi, Luigia Moscatelli, Sascia Ottaviani, Leonardo Pimpinelli, Avio Proietti Scorsoni, Alberto Rini, Elide Rossi, Dino Scaia, Antonella Sensini, Simone Serangeli, Rita Valentini in Mattorri.

Pompeo Petrarca (Amelia domani) – Candidati: Mascia Donisi, Rosa Garofalo, Maria Grazia Gunnellini, Giorgia Lepore, Maria Elisa Perotti, Nicoletta Valli, Romano Banella, Gianfranco Chieruzzi, Matteo Mandò, Marco Monzi, Marco Piciucchi, Nicolò Pitaro, Luciano Renzi, Federico Rinaldi, Luciano Rossi, Marco Rubini.

Piero Bernardini (Obiettivo Comune) – Candidati: Carolina Amoruso, Maria Beatrice Antonini, Alessandro Ariotti, Maria Teresa Caccavale, Erika Cammarasana, Simone Corsano, Leopizzi, Maurizio Dominici, Luca Figus Diaz, Lorenzo Fiume, Alessandro Mattorre, Luciano Monzi, Remo Antonio Pernazza, Antonio Posati, Teresa Quadraccia, Francesco Sconocchia, Valentina Tartamelli.