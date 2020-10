Comune di Amelia, la giunta in isolamento

Tutti in isolamento – come disposto dalla Usl Umbria 2 – i membri della giunta comunale di Amelia. Dal sindaco Laura Pernazza agli assessori Andrea Nunzi (vicesindaco), Federica Proietti, Avio Proietti Scorsoni e Antonella Sensini. La decisione si è resa necessaria in seguito alla riscontrata positività al Covid-19 della Proietti, assessore alla cultura ed insegnante: lei è in isolamento contumaciale ed i colleghi di giunta in isolamento fiduciario. Uno dei contatti fra gli amministratori – sottoposti a tampone – è quello dell’ultima giunta che si è tenuta nei giorni scorsi. La speranza, ovviamente, è che tutti i test relativi all’indagine epidemiologica diano esito negativo.

SPECIALE COVID – UMBRIA

La comunicazione

Nel pomeriggio di giovedì, la comunicazione del primo cittadino: «In data odierna ci è stato comunicato che un membro della giunta risulta positivo al Covid-19. Tutta la giunta risulta pertanto in isolamento. Gli uffici comunali sono stati sottoposti a sanificazione».

Riattivato il Coc

Il sindaco sottolinea che «tutti i cittadini devono essere consapevoli della criticità che stiamo attraversando e della difficoltà che hanno i servizi sanitari nel gestire questa mole di dati. Ognuno deve fare la propria parte, i cittadini e le aziende devono essere assolutamente rispettosi delle nuove regole restrittive, ne va della salute di tutti . Per questo è stata disposta la riattivazione del Centro operativo comunale (Coc) da oggi fino a cessata esigenza al fine di assicurare il coordinamento dei servizi di prevenzione – conclude – e assistenza alla popolazione e alla gestione delle criticità».