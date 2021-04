Comune di Terni in lutto per Michele Tattoli

Lutto a Terni per l’improvvisa scomparsa di Michele Tattoli, funzionario comunale della direzione istruzione e cultura. Esperto in materie contabili e tributarie, è venuto a mancare lunedì: aveva 57 anni. Così il gruppo comunale volontari protezione civile ‘Civitas Interamna’: «Michele caro, in questo momento in cui increduli, sgomenti e pieni di dolore, abbiamo la testa piena di tutti i momenti condivisi, possiamo solo pensare alla tua gentilezza, al tuo sorriso contagioso, alla tua bontà, alla tua allegria, alla tua intelligenza, al tuo impegno con il nostro gruppo e a quanto ci mancherai e ci mancherai tantissimo, troppo. Ti arrivi il nostro abbraccio ovunque tu sia ora ed arrivi alla tua famiglia che hai amato tanto e che tanto ti ha amato. Proteggici sempre Michele, sicuri che resterai sempre con noi e che sapremo ritrovarti nei nostri gesti, chiusi dentro quella divisa gialla che hai tanto amato e servito con tanta dedizione per tanti anni». I funerali si terranno mercoledì 14 aprile, alle ore 15, presso la chiesa di Santa Maria del Rivo, a Terni.

