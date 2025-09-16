di S.F.

Ancora strascichi di dissesto a Terni ad oltre un anno e mezzo dalla chiusura formale della procedura ed i saluti dell’Organo straordinario di liquidazione. Per il Comune c’è un nuovo rifiuto di proposta transattiva al 70% del credito e conseguente pagamento integrale della somma.

APRILE 2025, 100% POSIZIONE DEBITORIE DEFINITE AD UN PASSO. LE CIFRE

IL DOCUMENTO SUL POST-DISSESTO (.PDF)

Siamo nell’ambito dei creditori ordinari. Uno di loro ha comunicato la non accettazione dello stralcio del credito al 70%, con contestuale richiesta del pagamento intero: ora c’è il via libera per un totale di 3.501 euro. Palazzo Spada aveva deliberato di definire le posizioni debitorie rimaste con una delibera del gennaio 2024, con approvazione nel mese successivo dello schema transattivo. A firmare è la dirigente alle risorse finanziarie Grazia Marcucci.