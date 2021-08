Terni, bando istruttori vigilanza polizia Locale Avanti in 537

di S.F.

Quattro esclusione ed un’istanza annullata, per il resto tutti avanti. Con prova preselettiva digitale – in tre tranche – fissata per mercoledì 15 settembre: nuovo passaggio per il bando del Comune di Terni legato all’assunzione di diciotto istruttori di vigilanza (categoria C) a tempo indeterminato. Gli ammessi con riserva al maxi concorso sono 537: poco più del 3% raggiungerà l’obiettivo nei prossimi mesi. Intanto c’è da fare un’ulteriore scrematura.

Step dopo otto mesi. La commissione

Il 15 settembre ci sarà la prova utile a sviluppare una graduatoria di merito: questo passaggio – il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 gennaio 2021 – sarà superato dai migliori 80 della lista. Per loro ci sarà poi la possibilità di effettuare le prove di esame. In azione per le verifiche c’è la commissione esaminatrice composta dalla comandante della polizia Locale di Terni Gioconda Sassi, la dirigente comunale Donatella Accardo e il comandante della polizia Locale di Rocca di Papa (si trova nel Lazio) Gabriele Di Bella; segretaria è la coordinatrice di vigilanza Manuela Schibeci.

Le quattro prove

In primis c’è quella per l’efficienza fisica (piegamento sulle braccia e un chilometri di corsa), quindi la prova scritta (diritto e procedura penale, diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali, sistema delle violazioni amministrative), la pratica ed a chiudere il cerchio quella orale con focus su diritti e doveri dei dipendenti comubali, prevenzione/repressione della corruzione e dell’illegalità, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, normativa in materia di privacy, accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato e conoscenze informatiche.