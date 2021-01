Comune Terni, tempo di concorsi: 18 posti per istruttori vigilanza

Diciotto posti a tempo pieno ed interminato, quattro dei quali riservati a militari volontari delle forze armate e cinque al personale dipendente in possesso dei requisiti. È uno dei concorsi pubblici del Comune di Terni in partenza: lo schema di bando riguardante l’assunzione di istruttori di vigilanza – categoria C – è stato approvato.

IL BANDO PER I 18 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – LEGGI

Requisiti e test fisico

Tra i requisiti richiesti ci sono la maggior età, il diploma, l’essere in possesso della patente di guida e il possesso dell’idoneità psico/fisica ed attitudinale incondizionata al servizio di polizia Locale, nello specifico al lavoro esterno sulle diverse fasce orarie. Al primo test ci si dovrà presentare con un valido certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera rilasciato dai medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana: previsti il piegamento sulle braccia (continuativi in massimo 4 minuti, minimo 15 per gli uomini e 10 per le donne) e la corsa sui 1.000 metri con tempo limite rispettivamente di 5 e 6 minuti. Dopodiché via libera con gli scritti, la pratica – sempre attinente all’attività di polizia Locale – e gli orali. Altri bandi approvati riguardano gli istruttori geometri, periti industriali e coordinatori di vigilanza. Ne seguiranno altri.