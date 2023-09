Comune Terni, buche e sinistri: altri debiti fuori bilancio per 40 mila euro

di S.F.

Doppia sentenza del tribunale civile e per il Comune di Terni è tempo di riconoscere la legittimità di nuovi debiti fuori bilancio. Il tema è il solito, vale a dire buche e problemi legati alle condizioni delle strade: lunedì in consiglio comunale è prevista l’approvazione dell’assise. Si tratta di sinistri verificatisi entrambi nel settembre 2018 con motocicli.

Cesi/Gabelletta e via Breda

Il più cospicuo in termini economici è quello riferito al sinistro del 10 settembre 2018 in strada di Mazzamorello, tra Gabelletta e Cesi: la caduta a terra è stata provocata da una profonda buca – ora non più presente – nell’incrociare un veicolo. Problemi per un uomo in questo caso. Ricorso dell’attore e sentenza favorevole: l’importo complessivo del debito fuori bilancio è quantificato in 32.626 euro. L’altro incidente è del 27 settembre 2018, in via Breda: una donna cadde per un’anomalia presente sul fondo stradale costituita da «una depressione e da un avvallamento». Sentenza del giudice di pace e cifra quantificata in 8.630 euro. Entrambi gli atti saranno trasmessi alla procura della Corte dei Conti e ad occuparsene è il responsabile del procedimento, il dirigente Cataldo Renato Bernocco.