Terni e i danni per le buche: due debiti fuori bilancio per il Comune

di S.F.

Gli incidenti/danni stradali causati dalle buche e debiti fuori bilancio per il Comune dopo le sentenze dei giudici, ci risiamo. Doppia approvazione in arrivo a palazzo Spada in seguito a due sinistri andati in scena in strada della Ferrovia, non distante da Cesi, e nella zona industriale di via Vanzetti: in totale si parla di 5.054 euro da riconoscere e finanziare.

DICEMBRE 2021, SI FA MALE PER LA STRADA SCONNESSA: DEBITO FUORI BILANCIO

Strada della Ferrovia: colpa totale

Del tema se ne parlerà in primis mercoledì in III commissione, dopodiché il consueto passaggio in consiglio comunale. Il primo debito fuori bilancio che il Comune dovrà riconoscere riguarda un incidente dell’8 giugno 2019 in strada della Ferrovia, causato dall’urto con una buca: palazzo Spada ha chiesto il rigetto della domanda attorea, niente da fare. Piena responsabilità, sentenza del giudice di pace nel 2023 e accoglimento: 1.376 euro più interessi legali, rifusione delle spese di lite e ulteriore esborso per compensi professionali. Il totale è di poco superiore ai 2.900 euro da finanziare grazie all’accantonamento a fondo rischi contenzioso. A gestire l’iter amministrativo è la dirigente agli affari istituzionali Emanuela De Vincenzi. Gli atti saranno trasmessi alla procura della Corte dei conti.

I SINISTRI APERTI NEL 2020

Via Vanzetti: colpa condivisa

Giudice di pace del tribunale ancora protagonista per un’altra sentenza, questa volta legata alla richiesta di risarcimento danni per un impatto con una buca in via Vanzetti il 15 luglio 2020. Ascritta la responsabilità concorrente al Comune e alla persona coinvolta. Risultato? L’amministrazione deve sborsare 1.008 euro più interessi legali, rifusione delle spese di lite e altro ancora. Somma complessiva di 2.141 euro e partita chiusa. Cifre basse, chiaro, ma che di tanto in tanto rimettono – tema sul quale i cittadini tendono a farsi sentire da sempre – in evidenza la questione della sistemazione delle strade in città.