Comune Terni, ‘buco’ tra i dirigenti post Barbon: più carico per Grigioni e De Vincenzi

di S.F.

Il Comune di Terni di nuovo alle prese con problemi legati ai dirigenti. Il discorso è sempre lo stesso: Emanuela Barbon è tornata in Veneto dal 1° luglio e palazzo Spada si è ritrovata a mani vuote per la sostituzione perché il sostituto – l’unico che ha risposto all’avviso per l’incarico ‘in comando’ fino al 2025 – Luca Santoni non viene ‘liberato’ da Arpam. Dunque? Semplice, si rimescolano le carte per coprire i buchi. Tocca a Paolo Grigioni ed Emanuela De Vincenzi, rispettivamente dirigenti all’ambiente e agli affari istituzionali. Per loro il carico aumenta.

15 GIUGNO, IL COLLOQUIO DI SANTONI A PALAZZO SPADA

‘RESISTENZA’ DALLE MARCHE PER SANTONI: PROBLEMA PER IL COMUNE

La divisione dei compiti

Per ora dunque saranno in due – per diversi mesi in attesa dell’arrivo di un nuovo dirigente – a prendersi i compiti precedentemente affidati alla Barbon. Si parla di qualche mese. Per quel che concerne il commercio tocca a Grigioni, mentre per sport e turismo c’è la De Vincenzi. Il decreto è stato firmato nella giornata di martedì e ora resta da capire come andrà a finire la vicenda Santoni. Di certo non tira aria positiva.