Comune di Terni, direzione welfare: Accardo al vertice

Tempo di cambiamenti alla direzione welfare del Comune di Terni. Da lunedì Cristina Clementi è stata collocata in aspettativa – da pochi giorni è il nuovo direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera di Perugia – per tre anni e dunque il sindaco Leonardo Latini ha firmato un decreto per conferire l’incarico ad interim a Donatella Accardo: è lei la nuova responsabile dirigenziale. La classe 1980 è già a capo della direzione istruzione-cultura dopo aver vinto il concorso a novembre.

