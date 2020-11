Comune Terni, Accardo dirigente istruzione – cultura: via libera

Il Comune di Terni chiude il cerchio nell’ambito delle assunzioni dirigenziali. In tal senso il ‘rinnovamento’ termina – a meno che non si sviluppino situazioni come quella legata a Claudio Carbone – con il via libera per la neo dirigente all’istruzione-cultura: dal 21 dicembre, post stipula del contratto a tempo pieno ed indeterminato, sarà la perugina classe 1980 Donatella Accardo, l’unica ad aver ottenuto un punteggio utile per l’ammissione in occasione della prova orale dello scorso 12 novembre. Non sarà l’unica novità a stretto giro per palazzo Spada. Come noto da martedì prossimo entrerà in azione la veneta Emanuela Barbon a capo della direzione economia, lavoro e promozione del territorio. In precedenza erano stati assunti – ricapitolando i vari passaggi dal 2018 – Claudio Bedini, Cristina Clementi, Emanuela De Vincenzi, Grazia Marcucci (ha preso il posto di Carbone), Paolo Grigioni e Gioconda Sassi. Gli ‘storici’ sono Francesco Saverio Vista, Andrea Zaccone, Cataldo Renato Bernocco e Piero Giorgini, quest’ultimo ai lavori pubblici da fine 2019.

LA PROVA ORALE DEL 12 NOVEMBRE E LE PRECEDENTI TAPPE

DAL 1° DICEMBRE ECCO LA VENETA BARBON