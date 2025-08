di S.F.

La relazione sulla performance 2024 e la rendicontazione dei risultati raggiunti da rendere più ‘snella’. Questa l’indicazione principale dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Terni, Dante De Paolis, inserita nella specifica validazione pubblicata nei giorni scorsi da palazzo Spada in merito a quanto accaduto lo scorso anno.

Sono diversi gli input lanciati da De Paolis in merito allo scorso anno: «Per rendere ancora più efficiente ed applicabile – ha specificato nell’atto ufficiale – il sistema di valutazione, l’Oiv suggerisce di rivedere la parte relativa alla performance organizzativa (a livello di Ente) ed in particolare i fattoridi misurazione e i relativi target ed inoltre suggerisce di definire in maniera preventiva i pesi dei diversi parametri in maniera uniforme per tutte le tipologie di dipendenti soggetti a valutazione». C’è anche altro.

A chiudere il cerchio il suggerimento di «limitare le modifiche, in corso di anno, sia alla struttura organizzativa sia

all’assegnazione degli obiettivi al fine di rendere meno difficoltosa ed onerosa, in termini di adempimenti sia del valutatore sia dei valutati, la rendicontazione dei risultati raggiunti». Validazione ok.