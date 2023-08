Comune Terni, il sistema tecnologico di nuovo in tilt

di S.F.

«Abbiamo problemi con il sistema». Sono le 10.46 – oltre quaranta minuti di ritardo – quando la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli fa presente che c’è necessità di procedere con appello nominale per iniziare la seduta di consiglio comunale: ancora problemi a Terni con il sistema integrato tecnologico, già in passato – il debutto nell’ottobre 2022 con un question time – in tilt. Martedì mattina la storia si è ripresentata, poi l’avvio del confronto e, alle 11.07, una sospensione di cinque minuti per altri guai. Da ricordare che è costato oltre 100 mila euro e l’installazione è stata curata dalla Aikon Division srl di Osimo.

LUGLIO 2022, IL NUOVO SISTEMA TECNOLOGICO