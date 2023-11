Comune Terni, smart working confermato con sei adempimenti. Di mezzo il ‘piano ferie’

di S.F.

La definizione degli obiettivi sulla base delle nuove linee programmatiche da assegnare al dipendente, l’individuazione dei criteri idonei alla valutazione della prestazione resa in modalità agile, determinare la programmazione – almeno mensile – delle giornate lavorative da svolgere in modalità agile e, in chiusura, garantire lo smaltimento programmato delle ferie pregresse con il personale interessato. Sono quattro dei sei adempimenti che i dirigenti del Comune di Terni dovranno rispettare per il mantenimento dello smart working: c’è il via libera dopo lo stop di ottobre rispetto alle intenzioni originarie.

Si prosegue con lo smart working

Lo specifico regolamento è stato approvato dalla giunta Latini a febbraio e prevede la modalità agile per un giorno a settimana, mentre per ciò che concerne i lavoratori fragili l’attività lavorativa in smart working è garantita da normativa nazionale fino al 31 dicembre 2023. Su questo fronte – a muoversi il Csa Ral – si era creato malumore sul fronte sindacale in avvio di ottobre: «Lo vogliono eliminare del tutto», la denuncia di un mese fa. Poi il confronto e il passo indietro del Comune con conferma dello smart working tenendo in considerazione che ad oggi «tale modalità ha prodotto elevati standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese, pur nella necessità di ribadire alcuni criteri che dovranno essere rispettati da parte dei dirigenti». Vale a dire quelli citati sopra.

Il piano ferie pregresse e gli altri adempimenti

Uno degli adempimenti tirati in ballo riguarda il piano di smaltimento delle ferie pregresse dei dipendenti al 31 dicembre 2022. Con specifica tabella: fino a 30 giorni andrà definita la fruizione entro giugno 2024, poi fino a 60 giorni (novembre 2024), 90 giorni (giugno 2025), 120 giorni (novembre 2025), 150 giorni (giugno 2026) e oltre i 150 (novembre 2026). Infine quelle maturate solo nel 2023: in questo caso è tutto da determinare entro giugno 2024. Ci sono poi il quinto e sesto adempimento da rispettare: «Per il personale che sarà posto a riposo per limite di età, la programmazione delle ferie pregresse e di quelle maturate nell’anno corrente dovrà essere riproporzionata in base alla data di ultimo giorno utile di lavoro» e «qualora vengano individuate da parte del dirigente attività che non possono essere svolte in modalità agile, verificare la possibilità di poterle svolgere in modalità da remoto». Firmano l’assessore Lucio Nichinonni e il ‘titolare’ dell’area operativa complessa Claudio Carbone.