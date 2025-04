di S.F.

La necessità di avere una «fornitura di dotazioni tecnologiche necessarie a soddisfare le esigenze di servizi ed

uffici dell’Ente». Questa la ragione che ha portato il Comune di Terni a dare il via libera ad un corposo acquisto di personal computer e monitor: l’ok vale in tutto quasi 42 mila euro. L’affidamento è per una ditta di Roma, la Italware srl.

L’ordine diretto è per un totale di 71 pc e 74 monitor Lenovo ThinkCentre e ThinkVision da poco più di 34 mila euro (Iva esclusa). La spesa totale è relativa a due direzioni: 21.955 euro a carico dei servizi digitali/innovazione, cultura/eventi valentiniani/grandi eventi e turiamo, i restanti 19.868 euro a carico del welfare. «Sarà sostenuta – viene specificato in tal senso – utilizzando l’accertamento assunto a valere sulla quota servizi fondo povertà anno 2022». A firmare è il dirigente Andrea Zaccone. Rinnovamente informatico in vista.