Comune Terni, persi 240 dipendenti in 10 anni (-29%). Risale l’età media: 54,34

Dagli 818 al 31 dicembre 2014 ai ‘soli’ 578 a fine 2023. Per una diminuzione di 240 unità, pari ad una percentuale in decremento del 29,34%: sono i numeri legait ai dipendenti del Comune di Terni, aggiornati e pubblicati nel nuovo piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026. Il trend continua ad essere negativo in sostanza e all’orizzonte non si intravede un cambio di passo nel computo tra nuovi ingressi – polizia Locale – e pensionamenti previsti.

IL NUOVO PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026: TUTTO SULLA POLIZIA LOCALE

Risale l’età media. I procedimenti disciplinari

Nulla di nuovo rispetto a ciò che si è registrato negli ultimi anni. Solo nell’ultimo anno, palazzo Spada ha perso ben 39 dipendenti (erano 617 a fine 2022); risale e non di poco l’età media del personale che, nel giro di un anno, è passato da quota 50 a 54,34 anni. Tornando così ai livelli del 2019. Capitolo procedimenti disciplinari a carico di dipendenti: nel 2023 ne sono stati attivati 5, la maggior parte (4) dei quali conclusi.