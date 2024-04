Comune Terni, polizia Locale: nuovo funzionario in arrivo

di S.F.

Tre domande, un idoneo. Questo l’esito della procedura del Comune di Terni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due funzionari di vigilanza per la polizia Locale: mercoledì è stata pubblicata la graduatoria firmata dalla presidente della commissione esaminatrice, la comandante Gioconda Sassi. Bene, chi entra? L’unico è Massimo Amati (attivo da tempo in casa Usl Umbria 2), niente da fare per Anthony Cantoni (giovane avvocato originario di Pomezia) e Francesco Castellani (Amelia) che, da atto pubblicato, non si sono presentati. Vedremo cosa accadrà per l’altro posto da coprire. In commissione c’erano anche il dirigente Paolo Grigioni e il funzionario Luca Brunelli, con Manuela Schibeci nella funzione di segretario.

MARZO 2024, L’AVVISO PER I DUE FUNZIONARI DI VIGILANZA