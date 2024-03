Terni, polizia Locale: scatta l’avviso per due funzionari di vigilanza, colloquio il 9 aprile

di S.F.

Dagli istruttori di vigilanza si passa ai funzionari dell’area dell’elevata qualificazione (ex categoria D). È scattata martedì la procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione di due persone a tempo pieno ed indeterminato per la polizia Locale di Terni: la scadenza per la domanda è fissata al 4 aprile 2024 e a firmare è la dirigente alle risorse umane Grazia Marcucci. «La selezione dei candidati avviene sulla base del curriculum formativo-professionale e di un colloquio volto ad accertarne la professionalità e la conoscenza delle materie previste». Il colloquio è già programmato per il 9 aprile alle 9.30 in ‘casa’ della comandante Gioconda Sassi.

L’AVVISO PUBBLICO PER I FUNZIONARI DI VIGILANZA

