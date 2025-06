di S.F.

In casa Terni Reti c’è qualcosa da sistemare. Già era noto – anche nelle recenti annualità le problematiche erano emerse – e ora c’è la conferma: lo si evince dal controllo di gestione 2025 concomitante aggiornato al 15 maggio, approvato in giunta dall’esecutivo Bandecchi la scorsa settimana.

Tra le azioni correttive c’è subito un’indicazione chiara: «Verifica degli adempimenti da parte di Terni Reti Srl di riversamento dei proventi dalla gestione dei parcheggi». A dare delucidazioni in merito è una sintesi di una nota della direzione governo del territorio: «Vengono evidenziate – si legge nel controllo di gestione – criticità nei versamenti da parte di Terni Reti Srl per la gestione dei parcheggi di superficie, del parcheggio Rinascita San Francesco e dei canoni di locazione della sede». Con una conseguenza.

La direzione, «non essendo stato esplicitamente approvato un nuovo periodo di moratoria né presentato un piano di rientro a seguito della scadenza della moratoria al 31 dicembre 2024», ha ritenuto «di sospendere i pagamenti per l’anno 2025». Sulla vicenda ci ha poi messo mano la direzione risorse finanziarie/governo societario: «La società in oggetto, con nota 50360 del 27 marzo 2025, richiamata nella Dcc numero 72 del 7 aprile 2025, ha chiesto una moratoria dei debiti commerciali maturati e maturandi verso il Comune fino al 31 dicembre 2026, al fine di garantire la continuità aziendale». Propedeutica ad un’azione.

La moratoria infatti – viene specificato – risulta «necessaria per l’acquisizione della proprietà superficiaria da parte di Terni Reti Srl. Sul versante della sospensione dei pagamenti, la direzione risorse finanziarie-governo societario osserva come questa, oltre a non rientrare tra le cause di sospensione dei pagamenti, incide

negativamente sull’indicatore di tempestività dei pagamenti dell’Ente». Si attendono ulteriori novita.