Riscossione coattiva per le multe a Terni, altra lista di carico approvata e inviata ad Ica. C’è il via libera per ciò che riguarda le ordinanze di ingiunzione emesse nel 2022: c’è la firma della dirigente e comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.

La cifra in ballo questa volta è di poco superiore ai 59 mila euro, divisa tra sanzioni a famiglie (16 mila euro) e persone giuridiche (42 mila). Perché Ica? In quanto il 9 ottobre 2024 gli è stata affidata – concessione quadriennale – il servizio di riscossione dei proventi riguardanti le sanzioni per violazioni al codice della strada ed a leggi speciali/regolamenti/ordinanze. Da Ica, con cadenza semestrale, sarà acquisito «delle quote eventualmente inesigibili causa decessi e/o sopravvenute cause debitamente documentate». La responsabile del procedimento è la funzionaria con elevata qualificazione Manuela Schibeci.