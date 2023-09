Terni, toponomastica: c’è il via libera per Laudadio, Giordanelli, Tini e Talamonti

Francesco Giordanelli (20 voti ricevuti), Tiziana Laudadio (20), Giocondo Talamonti (18) e Maria Nice Tini (18). Sono i nuovi membri dell’Organo di supporto comunale per la toponomastica: il via libera è arrivato lunedì mattina in consiglio comunale a Terni. Niente da fare – saranno supplenti – per Angelo Bitti (9), Giuseppe Fatati (10), Paolo Leonelli (0) e Raffaella Rossi (9). A presiedere sarà, come da regolamente, l’assessore all’urbanistica Marco Iapadre. La nomina è a titolo onorario, senza corresponsione di indennità.

