Comuni Ricicloni, Calvi dell’Umbria: terzo premio consecutivo

Terza premiazione consecutiva per Calvi dell’Umbria da parte di Legambiente nell’ambito dei Comuni Ricicloni Rifiuti Free. L’evento si è tenuto mercoledì a Roma: «Il lavoro dei cittadini – il commento del vicesindaco e assessore all’ambiente Sandro Spaccasassi – e degli operatori e la tenacia e l’obiettivo ambientalista dell‘amministrazione hanno portato per il terzo anno consecutivo il nostro paese ad essere premiato per i risultati in materia di raccolta differenziata, nonostante il lieve calo del 2020 dovuto all’inevitabile frenata causata dall’emergenza Covid.

Il percorso

L’impegno su questo fronte è iniziato nel 2015, quindi nel 2019 l’adesione al progetto del ministero dell’Ambiente ‘Comune Plastic Free’: «Una delle iniziative intraprese – ricorda il Comune – è stata l’installazione, lo scorso anno, di un distributore d’acqua che ha permesso di risparmiare in poco più di un anno circa 180 mila bottiglie di plastica. Le amministrazioni hanno contenuto la produzione pro capite di secco residuo, indifferenziato e altri rifiuti a smaltimento, attestandosi a 54 kg pro capite: questo è il motivo per cui è stato premiato da Legambiente. Nel 2021 i dati sulla raccolta dei rifiuti, sono migliorati e da 4 mesi consecutivi si sono attestati al 91%, secondo quanto pubblicato dalla società Asm Terni in questi giorni». Spaccasassi sottolinea la necessità di «proseguire su questa strada migliorando sempre di più i servizi. Lavorare per la riduzione dei rifiuti, significa fare acquisti intelligenti, realizzando un progetto di esemplare trasformazione ecologica».