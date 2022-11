Comunità energetiche a Terni: passi avanti per le imprese. Parte l’installazione impianti

Venerdì pomeriggio, presso la sede della Confapi di Terni, si è svolto un incontro con le aziende aderenti al progetto delle comunità di energia rinnovabile (Cer) collegate alla cabina primaria di Terni Ovest e sono state illustrate le modalità operative e i vantaggi economici derivanti dalle Cer e finalmente si inizia con installazione impianti. Confapi Terni, Seci Srl e Free Luce & Gas Spa – con il proprio network E-Co – hanno unito competenze tecniche, conoscenza del tessuto imprenditoriale e visione strategica per promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche sul territorio ternano, grazie anche alla preziosa collaborazione con Terni Distribuzione Energia. Oggi ci sono circa 20 realtà imprenditoriali facenti riferimento alla tre cabine primarie presenti (Terni Ovest, ex Sit, Villa Valle) pronte a costituire comunità energetiche sviluppando impianti di energie rinnovabili, per un totale di oltre 1.000 Kilowatt. Le Cer rappresentano una svolta nell’efficientamento energetico, combinando l’incremento della produzione di energie rinnovabili con la garanzia della maggiore sicurezza della rete ed il risparmio in fattura garantito. In un momento come quello attuale, caratterizzato da continui incrementi dei prezzi e con uno scenario che, per i prossimi anni, non prevede con certezza la discesa dei parametri energetici, le Cer rappresentano per le imprese una soluzione da adottare. Gli uffici di Seci Srl e Confapi Terni restano a completa disposizione per le imprese interessate ad aderire alle comunità energetiche rinnovabili.

Condividi questo articolo su