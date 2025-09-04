Un passo in più verso il reinserimento sociale e lavorativo. Giovedì mattina, a Molino Silla, si è concluso ufficialmente il percorso formativo promosso dalla Comunità Incontro Ets in collaborazione con Confapi Terni e la Fondazione Et Labora, con la consegna di 50 attestati ai ragazzi ospiti della struttura.

«Nel modello di cura delle dipendenze adottato dalla Comunità Incontro – spiegano dalla struttura – una delle leve fondamentali è rappresentata dall’ergoterapia, ovvero dall’uso terapeutico del lavoro. Per questo siamo costantemente impegnati in attività di studio e formazione, affinché i nostri ragazzi possano avviarsi verso una nuova vita, anche professionale». Negli ultimi mesi i giovani hanno preso parte a cinque corsi di formazione, tutti inseriti nei piani previsti dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, nato dalla collaborazione tra Governo e Acri con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali e sostenere la transizione digitale del Paese.

Le aree formative hanno riguardato diversi ambiti: ‘Applicativi per la gestione di un ufficio’, ‘Software e contabilità’, ‘Gestione del personale’, ‘Software e contabilità avanzato’, ‘Installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer)’. Tutte le lezioni si sono svolte presso il centro di formazione della Comunità Incontro a Molino Silla.

Alla cerimonia di giovedì hanno preso parte il direttivo e lo staff multidisciplinare della Comunità, il direttore di Confapi Terni Cesare Cesarini e Roberto Mele per la Fondazione Et Labora, realtà lombarda attiva nel settore della formazione e del reinserimento professionale. L’iniziativa era stata presentata lo scorso novembre a Molino Silla, con la partecipazione, in collegamento da remoto, del ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, «a conferma dell’attenzione istituzionale verso un progetto che unisce crescita personale, formazione e nuove opportunità di lavoro».