Con ‘Correnti del Nera’ tornano in Umbria i concerti itineranti

In cinque luoghi magici dell’Umbria, tra Arrone, Ferentillo, Acquasparta, e Terni, dal 10 luglio al 7 settembre, torna per la settima edizione il festival musicale Correnti del Nera: 5 concerti organizzati dall’associazione Filarmonica Umbra, per ascoltare grandi artisti internazionali, scoprire, grazie alla musica, il territorio, i tanti piccoli borghi umbri e la loro storia, conoscere gli abitanti, apprezzare la varietà dei luoghi e dei prodotti di questa terra, promuovendo il turismo culturale.

Si comincia mercoledì 10 luglio alle 19.30 a Ferentillo, nell’Abbazia di San Pietro in Valle, con l’Alinde quartet (Eugenia Ottaviano violino, Guglielmo Dandolo Marchesi violino, Gregor Hrabar viola, Bartolomeo Dandolo Marchesi violoncello, Bernhard Bauer recitazione) in un nuovo format di concerto, dove la musica colta si mescola al folclore e la recitazione: Italia e Germania si fondono in tarantelle, serenate, danze tedesche e saltarelli, creando un vivace ed energico scambio di ritmi. Si continua il 22 luglio alle 21 a Cesi all’Auditorium Sant’Agnese con ‘Quando il rock mette il frac’ a cura del Trio Dante (Luca Marziali violino, Roberto Molinelli viola, Alessandro Culiani violoncello): da un’idea di Roberto Molinelli gli evergreen del rock rivivono attraverso l’esecuzione delle grandi hit (di Rolling Stones, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple e altri) che hanno caratterizzato la storia e che sono in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età. Giovedì 1° agosto alle 21.30 nell’inusuale cornice del Centro canoe e rafting di Arrone, un percorso musicale e narrativo negli anni ‘30, ’40, ‘50 che racconta l’Italia, le sue storie, la nascita della radio, il costume, prenderà vita grazie all’ensemble ‘900 Swing italiano (Gloria Cascelli voce, Maria Silvestri voce, Adriano Silvestri batteria, Emanuele Burnelli sassofono, Lorenzo Barbieri contrabbasso, Massimo Sberna tastiera e voce). Mercoledì 7 agosto alle 21 alla Sala del Trono a palazzo Cesi di Acquasparta, sarà la volta dei Giovani talenti Chigiani al violino e al violoncello, in collaborazione con Accademia Chigiana di Siena. L’Accademia, che richiama talenti da tutti i continenti, presenterà 2 allievi violinisti della masterclass tenuta da Ilya Gringolts e 2 allievi violoncellisti della masterclass tenuta da Antonio Meneses. Gran finale il 7 settembre a Terni, alla sala dell’Orologio del Caos, con Suona con noi. Un’insolita kermesse musicale in cui gli iscritti si esibiranno insieme ai PiCello Bros, Angelo Pepicelli (pianoforte) e/o Francesco Pepicelli (violoncello). Un incontro fra professionisti e amatori nella comune passione per la musica, organizzato con l’Associazione italiana musicisti amatori, che raccoglie un gran numero di musicisti non professionisti, dando vita a orchestre e gruppi da camera di ottimo livello e collaborando con il famoso Festival di Stresa.