Riceviamo e pubblichiamo la letttera con cui il signor Fausto Zeppa intende ringraziare la polizia di Stato, ed in particolare gli agenti della polizia Stradale di Terni, per il supporto in occasione di un problema avvenuto lungo il Raccordo Terni-Orte.

di Fausto Zeppa

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine alla polizia di Stato, e in particolare al sovrintendente Leonardo Todini e al vice sovrintendente Andrea Ceccarelli per il tempestivo e risolutivo intervento avvenuto il 28 luglio, sulla superstrada SS 675 Umbro-Laziale (Orte-Terni). Mi trovavo in una situazione di grande difficoltà a causa di un’improvvisa avaria della mia auto, in un punto critico della SS 675 Umbro-Laziale. La tensione e la preoccupazione erano alte, data la pericolosità della posizione. L’intervento della polizia è stato a dir poco provvidenziale.

Il sovrintendente Leonardo Todini e il vice sovrintendente Andrea Ceccarelli sono giunti sul posto con una rapidità encomiabile, dimostrando una professionalità e una disponibilità esemplari. Con calma e competenza, hanno valutato la situazione, messo in sicurezza l’area e fornito un aiuto concreto per risolvere tempestivamente il problema.

Grazie alla loro prontezza e al loro supporto, una situazione che si preannunciava estremamente difficile e potenzialmente pericolosa si è risolta nel migliore dei modi e in tempi rapidi. L’operato degli agenti non solo ha garantito la mia incolumità e quella degli altri utenti della strada, ma ha anche offerto un esempio tangibile dell’impegno e della dedizione con cui la polizia di Stato opera quotidianamente al servizio dei cittadini.

A nome mio e di tutti coloro che beneficiano della loro instancabile presenza, rivolgo un sincero ringraziamento al sovrintendente Todini, al vice sovrintendente Ceccarelli e a tutta la polizia di Stato per la costante e preziosa opera.