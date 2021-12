Confagricoltura Terni, Malvetani confermato presidente

L’assemblea della sezione di Terni di Confagricoltura Umbria, che si è svolta lunedì 13 dicembre, ha confermato Giuseppe Malvetani, presidente in carica dal 2014, alla guida dell’associazione. Ad affiancare Malvetani, come vicepresidente ci sarà nuovamente Stefano Grilli, mentre del direttivo faranno parte Augusto Anasetti, Orlando Masselli, Maurizio Mazzocchi, Gian Felice Montani, Raffaele Nevi, Francesco Quadraccia, Rufo Ruffo, Antonio Tacconi e Mario Varazi.

Il bilancio dei due mandati

Malvetani, nel ringraziare per la rinnovata fiducia, ha tracciato un breve bilancio dei due mandati espletati: «Ringrazio innanzitutto gli associati, per avermi voluto rinnovare ancora una volta la fiducia, e ringrazio i colleghi del consiglio per il supporto datomi in questi anni. Ho deciso, dopo attenta riflessione, di raccogliere l’invito del presidente regionale Rossi, cui sono grato per la stima e l’apprezzamento per il lavoro svolto, a dare la mia disponibilità per un terzo mandato, nonostante i numerosi impegni e gli incarichi che svolgo, per dare se possibile un ulteriore contributo a questa nostra associazione, cui sono molto legato. Sono stati anni impegnativi, soprattutto gli ultimi due, anche a causa dell’emergenza Covid, ma che ci hanno visto raggiungere risultati importanti: l’inaugurazione della nuova sede, già durante il primo mandato, più grande e più funzionale, il potenziamento dell’ufficio con l’assunzione di nuovi collaboratori che hanno svolto e svolgono un grande lavoro, offrendo un servizio sempre più vicino alle esigenze degli associati. Il tutto testimoniato da un numero di soci in costante aumento, anno dopo anno, nonostante la congiuntura non favorevole. Ed ancora, la soddisfazione di aver riportato, dopo molti anni, la Confagricoltura nella giunta della Camera di commercio di Terni, nella quale ho rivestito la carica di vicepresidente fino alla fusione su base regionale e, più recentemente, in quella del Consorzio Tevere-Nera, dove pure abbiamo la vicepresidenza».

Il prossimo triennio

Tra obbiettivi del prossimo triennio quello di «migliorare ancora i servizi offerti, implementandone di nuovi, di raccordo con il regionale, per poter dare una sempre maggior assistenza ai nostri associati». Ed ancora, ha continuato Malvetani, «cercheremo di farci ancor più portavoce di tutte le difficoltà e le esigenze specifiche del nostro territorio, sollecitando, attraverso la nostra associazione regionale, l’attenzione della politica sui problemi tutt’ora irrisolti come quello, ad esempio, dei danni da fauna selvatica che, aggiunti a quelli non controllabili delle condizioni climatiche (gelate primaverili e siccità estiva), stanno rendendo sempre più difficile l’attività di impresa agricola. Alcuni sono per loro natura non risolvibili ma altri lo sono eccome».